Юрист Русяев напомнил о возможности возврата денег при аннулировании сделки купли-продажи квартиры

Русяев объяснил, что возврат денежных средств через государственную казну возможен, но только после истечения шестимесячного срока с момента расторжения договора. Он подчеркнул, что государство компенсирует убытки или кадастровую стоимость квартиры, но только в том случае, если покупатель докажет, что предпринял все возможные меры для взыскания долга с продавца, но не добился положительного результата.

Русяев также отметил, что Гражданский кодекс России (статьи 177 и 179) позволяет признать сделку недействительной, если доказано, что сделка была совершена под принуждением или лицо, совершающее покупку, находилось в состоянии, когда не могло осознавать свои действия. В таких обстоятельствах добросовестный покупатель может столкнуться с утратой права собственности на квартиру.