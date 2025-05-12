Юрист Русяев напомнил о штрафе в пять тысяч рублей за борщевик на участке

Юрист Илья Русяев рассказал в беседе с News.ru , какие штрафы ожидают россиян за отсутствие мер по уничтожению борщевика на участке.

По словам эксперта, с частных лиц могут взыскать от двух до пяти тысяч рублей, с должностных — от 20 до 50 тысяч рублей. Юридические лица при этом несут более суровое наказание — размер штрафа составляет от 150 тысяч до миллиона рублей.

«Это, как правило, касается организаций, на балансе которых находятся крупные участки земли», — пояснил специалист.

Если речь идет о землях сельхозназначения, добавил юрист, то вступает в силу статья 8.7 КоАП РФ, регулирующая вопросы рекультивации земель и предотвращения деградации почв. Бездействие в этом случае грозит серьезными штрафами: до 50 тысяч — для граждан, до 100 тысяч — для должностных лиц, до 700 тысяч рублей — для организаций.