Юрист Русяев напомнил о праве работников отказаться от посещения корпоратива

Юрист Илья Русяев заявил в беседе с NEWS.ru , что работодатель не может заставить сотрудников посещать корпоративы в нерабочее время.

По словам эксперта, отказ от участия в таких мероприятиях не считается дисциплинарным проступком согласно российскому законодательству. Обязанности сотрудника определяются трудовым договором, должностной инструкцией и другими локальными документами.

«Любые дополнительные требования, включая обязательное посещение корпоративов, не предусмотренные этими документами, не могут быть навязаны работнику», — подчеркнул специалист.

Как пояснил юрист, руководитель не может угрожать увольнением, штрафами или иными дисциплинарными мерами за отказ от участия в корпоративах.