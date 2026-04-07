Юрист Русяев напомнил о праве отказаться от оплаты счета в ресторане при признаках порчи еды

В некоторых ситуациях посетитель может не оплачивать счет в ресторане, если его права нарушаются. Об этом сообщил юрист Илья Русяев в беседе с «Абзацем» .

По словам эксперта, заведения общественного питания не имеют права навязывать дополнительные услуги без согласия клиента и обязаны соблюдать установленные нормы качества блюд.

«Многие уверены, что в ресторане нужно платить всегда и за все, даже если блюдо принесли холодным. На самом деле закон „О защите прав потребителей“ и правила оказания услуг общепита формируют систему норм в пользу гостя», — напомнил специалист.

Если в еде обнаруживаются посторонние предметы или признаки порчи, гость имеет право отказаться от оплаты. При возникновении конфликта юрист рекомендует фиксировать нарушения на фото и видео, вызывать администратора и оплачивать только бесспорную часть чека, добавил сайт KP.RU.