Юрист Русяев напомнил, что штрафовать за нарушение корпоративного стиля запрещено

Юрист Илья Русяев в беседе с RT пояснил, что для наказания сотрудника за внешний вид необходимо наличие заранее установленной и документально оформленной нормы.

По словам специалиста, дисциплинарное взыскание применяется только за неисполнение конкретной трудовой обязанности.

«Нужна заранее установленная и оформленная норма, с которой работник ознакомлен под роспись», — объяснил эксперт.

Роструд указывает, что работодатель вправе ввести дресс-код через локальные акты и требовать его соблюдения в рамках дисциплины труда. Однако штрафовать за нарушение корпоративного стиля запрещено. Допустимые меры по ТК РФ включают замечание, выговор и увольнение по соответствующим основаниям.