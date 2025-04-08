Юрист Русяев: мошенники перешли на разбитые телефоны вместо поврежденных бамперов

Управляющий партнер «Русяев и партнеры» Илья Русяев поделился с RT информацией о новой схеме автоподстав. Теперь мошенники используют разбитые телефоны и планшеты вместо поврежденных бамперов.

Злоумышленники действуют на перекрестках или вблизи пешеходных переходов, где машины снижают скорость. По словам юриста, мошенник выходит на дорогу или резко оказывается рядом с машиной, держа поврежденный гаджет. Когда автомобиль едва движется или стоит, преступник слегка касается гаджетом кузова. Водитель слышит стук или видит движение в зеркале, после чего его останавливает человек с разбитым телефоном и обвиняет в наезде.

«Визуально и юридически зафиксировать отсутствие наезда трудно, если водитель не подготовлен», — говорит Русяев.

По мнению Русяева, защита в таких случаях базируется на двух инструментах: видеорегистраторе и официальном оформлении инцидента. Видеозапись фиксирует реальную последовательность событий и показывает, был ли контакт. Оформление происшествия с вызовом ГИБДД, фотофиксацией и составлением протокола лишает мошенника возможности манипулировать ситуацией.