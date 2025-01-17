Юрист Русяев: изменения по ОСАГО призваны решить проблемы страхового сектора

Юрист, управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев прокомментировал для RT причины расширения границ тарифного коридора по ОСАГО с 27 января для определенных видов транспортных средств.

По его мнению, данное изменение призвано решить актуальные проблемы страхового сектора, такие как высокая убыточность некоторых категорий транспорта и необходимость более равномерного распределения финансовых нагрузок среди участников рынка страхования. Увеличение тарифного коридора на 11,57% для общественного транспорта и на 20% для мотоциклов и легких грузовиков позволит точнее настраивать стоимость страховых премий, отражающую реальные риски, связанные с этими видами транспорта.

Как отметил Русяев, прежний диапазон тарифов ограничивал возможности страховщиков учитывать специфичные риски, присущие определенным категориям транспорта. Теперь небольшие грузовики, которые часто становятся причиной аварий с большими убытками, смогут быть застрахованы с учетом возросших рисков.