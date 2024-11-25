Юрист Русяев: инвалиды могут претендовать на компенсацию 50% от стоимости полиса ОСАГО

Льготные условия при покупке полиса ОСАГО распространяются только на инвалидов и законных представителей детей-инвалидов. Для компенсации 50% от стоимости страховки нужно соблюсти ряд условий. О них рассказал News.ru юрист Илья Русяев.
По словам эксперта, необходимо представить документы о том, что машина нужна заявителю по медицинским показателям. При этом в полисе должно быть указано не более двух водителей вместе с инвалидом.
Льгота распространяется только на один автомобиль, даже если в собственности у заявителя несколько транспортных средств. Остальные граждане могут сэкономить на страховке машины с помощью скидочной системы коэффициент бонус-малус (КБМ), заключил Русяев.
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