Юрист Русяев: инвалиды могут претендовать на компенсацию 50% от стоимости полиса ОСАГО

Льготные условия при покупке полиса ОСАГО распространяются только на инвалидов и законных представителей детей-инвалидов. Для компенсации 50% от стоимости страховки нужно соблюсти ряд условий. О них рассказал News.ru юрист Илья Русяев.

По словам эксперта, необходимо представить документы о том, что машина нужна заявителю по медицинским показателям. При этом в полисе должно быть указано не более двух водителей вместе с инвалидом.

Льгота распространяется только на один автомобиль, даже если в собственности у заявителя несколько транспортных средств. Остальные граждане могут сэкономить на страховке машины с помощью скидочной системы коэффициент бонус-малус (КБМ), заключил Русяев.