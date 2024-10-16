Юрист Русяев: аварийная сигнализация не освобождает от соблюдения ПДД
Аварийная сигнализация не является «волшебной кнопкой», которая освобождает от соблюдения ПДД. Об этом заявил юрист Илья Русяев в беседе с News.ru.
По его словам, аварийка предназначена исключительно для оповещения других водителей о нештатной ситуации. При нарушении правил стоянки она не может служить оправданием.
Избежать штрафов за остановку в неположенном месте поможет специальный аварийный знак. Однако использовать его можно, если произошла реальная проблема, отметил юрист.
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