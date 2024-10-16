Юрист Русяев: аварийная сигнализация не освобождает от соблюдения ПДД

Аварийная сигнализация не является «волшебной кнопкой», которая освобождает от соблюдения ПДД. Об этом заявил юрист Илья Русяев в беседе с News.ru.

По его словам, аварийка предназначена исключительно для оповещения других водителей о нештатной ситуации. При нарушении правил стоянки она не может служить оправданием.

Избежать штрафов за остановку в неположенном месте поможет специальный аварийный знак. Однако использовать его можно, если произошла реальная проблема, отметил юрист.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте