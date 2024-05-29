Юрист Рудакова: проверяющие на ЕГЭ не имеют права проводить личный досмотр выпускников

Проверяющие во время ЕГЭ не имеют права обыскивать школьников, а тем более как-то прикасаться к их телу. Об этом сообщила кандидат юридических наук Елена Рудакова в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, проверка перед экзаменом проводится только в целях безопасности. Педагоги и охранники также не имеют права проводить проверки в уборных, как и устанавливать там камеры видеонаблюдения.

В случае нарушения личных границ школьников нужно жаловаться в соответствующие органы, руководствуясь несколькими статьями о домогательствах.

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