Юрист Рудакова: проверяющие на ЕГЭ не имеют права проводить личный досмотр выпускников

Проверяющие во время ЕГЭ не имеют права обыскивать школьников, а тем более как-то прикасаться к их телу. Об этом сообщила кандидат юридических наук Елена Рудакова в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, проверка перед экзаменом проводится только в целях безопасности. Педагоги и охранники также не имеют права проводить проверки в уборных, как и устанавливать там камеры видеонаблюдения.

В случае нарушения личных границ школьников нужно жаловаться в соответствующие органы, руководствуясь несколькими статьями о домогательствах.