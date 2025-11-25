Юрист Рудакова предложила сдавать просроченные лекарства в аптеку

В России действуют разные правила для физических и юридических лиц по утилизации просроченных лекарств. Подробнее рассказала юрист Елена Рудакова, передала « Вечерняя Москва ».

По словам эксперта, в федеральном законе четко прописаны нормы для медицинских учреждений и аптек. Они обязаны передавать просроченные препараты на утилизацию специализированным предприятиям с соответствующей лицензией.

Однако для граждан правила утилизации лекарств и ответственность за их нарушение законодательно не установлены. Юрист предложила сдавать просроченные препараты в аптеку или воспользоваться специальными пунктами приема.