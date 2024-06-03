Юрист Рудакова: купание в неположенном месте может обернуться штрафом в две тысячи рублей

Кандидат юридических наук Елена Рудакова напомнила об административной ответственности за купание в неположенном месте. Такая территория обычно отмечена флагом красного цвета, рассказала специалист в беседе с «Газетой.ru».

По ее словам, для физических лиц соответствующее нарушение может обернуться штрафом на сумму две тысячи рублей. Юридическим лицам же грозит денежное взыскание до 50 тысяч рублей.

Эксперт также добавила, что владелец пляжа должен обеспечить обозначение границы акватории, отведенной для купания. При этом он не имеет права использовать предметы, похожие на бытовой мусор, например бутылки.

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