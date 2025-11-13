Юрист Розенко отметил, что штрафы за оскорбление учителей не помогут решить кадровый вопрос

Депутаты Госдумы РФ предложили ввести административную ответственность за оскорбление учителей. Учеников и родителей могут начать штрафовать на сумму от 5 до 20 тысяч рублей, а за травлю учителей в соцсетях — на 700 тысяч рублей. Руководитель высшей школы права ЮГУ, председатель исполкома реготделения Ассоциации юристов России Станислав Розенко прокомментировал инициативу в беседе с «ФедералПресс» .

Он рассказал, что в стране наблюдается постоянный дефицит кадров в сфере образования. Выпускники педагогических вузов не стремятся работать по специальности из-за низкого престижа и зарплат.

«Многое зависит от того, как эта мера воздействия будет применена. Если мы не решим проблему с хулиганами в школах, то получим неуправляемое поколение», — отметил Розенко.

По его мнению, проблему надо решать в комплексе, а не только ужесточать ответственность одной из сторон конфликта. Необходимо исправить материальное и социальное положение учителей, сделать профессию престижной и провести реформирование всей системы школьного образования.