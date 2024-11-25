Юрист Ратнер предупредил о трудностях при длительном сохранении маткапитала

Материнский капитал разрешают использовать в любое удобное время. Однако некоторые возможности данной меры поддержки зависят от возраста ребенка. Об этом рассказал юрист Ростислав Ратнер в беседе с Life .

Эксперт предупредил о трудностях при длительном сохранении соответствующих средств. Нюансы появляются при ситуациях, касающихся оплаты обучения.

«Возможна трата материнского капитала на получение образования ребенком, но платить за образование <…> можно только при том условии, что на дату начала обучения возраст ребенка не превышает 25 лет», — пояснил юрист.

Ратнер также указал на случаи, когда использование маткапитала лучше отложить. Речь идет, например, о планах по направлению средств на формирование накопительной пенсии.