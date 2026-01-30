Юрист Радько предупредил о мошеннических схемах с продажей водительских прав

По мнению эксперта, потенциальные покупатели сталкиваются с риском потери денег, так как преступники берут аванс, обещая помощь, а потом бесследно исчезают.

«Сомневаюсь, что поддельные права можно внести в базу, но если удостоверение находится в базе, оно вряд ли может быть поддельным», — отметил специалист.

Он также обратил внимание на возможные последствия использования фальшивых водительских прав: статья 327 Уголовного кодекса предусматривает ответственность вплоть до двух лет лишения свободы для водителей, повторно пойманных с подделанными правами.