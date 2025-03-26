Юрист по кибербезопасности Ольга Попова рассказала «Газете.Ru» , как понять, что за вами следят на рабочем месте.

По ее словам, первый признак — странное поведение компьютера: файлы исчезают или перемещаются, курсор работает с перебоями, документы открываются дольше, появляются новые ярлыки и программы. Еще один сигнал — исчезновение доступа к файлам, которые раньше были доступны.

Второй признак слежки — обсуждение коллегами личных вещей сотрудника или осведомленность руководителя о том, что сотрудник обсуждал в личной переписке. Если начальник знает о точном времени прихода и ухода без отметок в системе, это повод задуматься.

Формально слежка — понятие из уголовного права, и работодатель не может просто так контролировать сотрудников. Однако закон разрешает мониторинг рабочих процессов ради безопасности компании. У каждой организации есть коммерческие и персональные данные, которые нужно защищать, используя разрешенные технические средства контроля.