Юрист Полонская: четкий договор снизит риски при выполнении обязательств

Практикующий юрист Александра Полонская поделилась с RuNews24.ru важными рекомендациями, которые помогут снизить риски при исполнении договорных обязательств.

Она обратила внимание на необходимость заключения договора, который считается основой защиты прав и обязанностей. Эксперт посоветовала сделать соглашение лаконичным и понятным.

«Чем меньше воды, тем быстрее его поймут и исполнят», — пояснила специалист.

По ее словам, следует отдавать предпочтение партнерам, основываясь на их репутации и конкурентных преимуществах. Нужно проверить доходность компании, судебные дела и отзывы перед заключением соглашения.