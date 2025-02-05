Юрист Подъяблонский: создание спецреестра упростит вступление в наследство

Новый порядок выдачи свидетельств о праве на наследство вступил в силу с 5 февраля 2025 года. Подробнее об изменениях рассказал юрист Глеб Подъяблонский, передала «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, теперь информация, необходимая для оформления наследства, будет вноситься в специальный реестр, доступ к которому получат нотариусы. Ранее гражданам приходилось самостоятельно собирать все документы, а при возникновении споров нужно было обращаться в суд.

Специалист отметил, что такая база способна упростить процесс вступления в наследство. Система заработает эффективно только после полной актуализации данных в реестре, предупредил юрист.