Юрист Подъяблонский: создание спецреестра упростит вступление в наследство

Новый порядок выдачи свидетельств о праве на наследство вступил в силу с 5 февраля 2025 года. Подробнее об изменениях рассказал юрист Глеб Подъяблонский, передала «Вечерняя Москва».
По словам эксперта, теперь информация, необходимая для оформления наследства, будет вноситься в специальный реестр, доступ к которому получат нотариусы. Ранее гражданам приходилось самостоятельно собирать все документы, а при возникновении споров нужно было обращаться в суд.
Специалист отметил, что такая база способна упростить процесс вступления в наследство. Система заработает эффективно только после полной актуализации данных в реестре, предупредил юрист.
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