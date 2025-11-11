Юрист Платонов напомнил, что последствиями неуплаты алиментов могут стать арест счетов

Если после развода бывший супруг не платит алименты, хотя ведет жизнь, свидетельствующую о его финансовой состоятельности, можно взыскать положенные ребенку выплаты через суд. Об этом «Газете.Ru» сообщил руководитель профильного департамента юридической фирмы «Прагмат» Артем Платонов.

Он объяснил, что доходы бывшего супруга могут быть нестабильны или же он намеренно скрывает часть своих доходов, чтобы не платить с них процент на алименты. В таких случаях эксперт посоветовал попросить суд назначить алименты в твердом денежном выражении, написали «Известия».

«Эта сумма привязывается к прожиточному минимуму на ребенка в вашем регионе и является своего рода якорем, который не дает выплатам опуститься до символических „трех копеек за квартал“», — сообщил он.

Если есть уверенность, что супруг скрывает свои истинные доходы, в суде потребуются доказательства. Можно сфотографировать машину, билеты на отдых за границей или любые другие подтверждения материального благополучия.

Также Платонов напомнил, что последствиями неуплаты алиментов могут стать арест счетов и имущества, запрет на выезд из страны или даже уголовное преследование и дальнейшее лишение родительских прав.