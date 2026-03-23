Юрист Пирогов рассказал о праве сотрудников на специальное кресло

Сотрудник, испытывающий трудности со спиной, имеет законное право запросить у работодателя предоставление ортопедического кресла. Об этом заявил NEWS.ru юрист Михаил Пирогов. По его словам, данное требование особенно актуально для тех, чья деятельность связана с продолжительным сидением.

Правовую основу для подобных обращений формирует законодательство об охране труда, а также внутренние корпоративные нормы. Если у человека имеются медицинские диагнозы, такие как грыжа, или он испытывает болевые ощущения, он может получить соответствующее врачебное заключение. В нем будет рекомендовано использование специальной мебели или иных средств для снижения нагрузки. На этом основании работник вправе обратиться к руководству с просьбой обеспечить его таким оборудованием, пояснил Пирогов.

Он отметил, что в крупных организациях подобные запросы обычно рассматривают отдел кадров или служба охраны труда. По его словам, если немедленное приобретение специализированного кресла невозможно, стороны могут договориться о временных мерах. К ним относятся подставки для ног или специальные подушки.