Юрист Перунов усомнился в эффективности введения штрафов за отказ сдавать квартиры семьям с младенцами

Юрист по жилищным делам Илья Перунов в беседе с «Москвой 24» заявил, что введение штрафов для собственников жилья за отказ в аренде семьям с младенцами может привести к тому, что многие передумают сдавать свои квартиры.

Идея о введении ответственности для собственников жилья ранее была предложена главным редактором телеканала RT Маргаритой Симоньян. Она считает, что необходимо штрафовать собственников, которые не хотят сдавать квартиры таким семьям. Перунов отметил, что некоторые арендодатели опасаются сдавать жилье семьям из-за необходимости регистрации ребенка.

«Регистрация бывает постоянная (по месту жительства) и временная (на определенный срок). Если речь о последней, то, как правило, никаких проблем со сдачей квартир нет, все автоматически прекращается по окончании срока регистрации», — пояснил эксперт.

Юрист подчеркнул, что в России действует право частной собственности, которое включает в себя правомочия владения, пользования и распоряжения имуществом, в том числе сдачи недвижимости в аренду. Поэтому вопрос о возможности штрафов для тех, кто не хочет сдавать квартиры семьям с детьми, вызывает сомнения с точки зрения наличия оснований для введения ограничений для собственников.