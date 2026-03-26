Юрист Пащенко сообщил, что работодатели вправе ввести запрет на прием пищи за рабочим столом

Член Ассоциации юристов России Илья Пащенко сообщил РИА «Новости» , что работодатели вправе ввести запрет на прием пищи за рабочим столом и применять дисциплинарные меры к нарушителям.

По словам юриста, Трудовой кодекс не содержит прямого запрета на употребление пищи на рабочем месте. Однако статья 108 ТК РФ лишь гарантирует сотрудникам право на перерыв, не определяя конкретное место для отдыха, написали «Известия».

«Устранить неурегулированность данного вопроса в трудовом законодательстве может сам работодатель, если предусмотрит место и время приема пищи в правилах внутреннего трудового распорядка», — отметил Илья Пащенко.

Несоблюдение установленных в компании правил может повлечь за собой дисциплинарную ответственность, вплоть до увольнения.