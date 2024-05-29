Юрист Палюлин: разведение костра на дачном участке может обернуться штрафом

Так, штраф можно получить за разведение костра на территории. Огонь должен находиться не ближе чем в 50 метрах от зданий, отметил специалист.

Он также напомнил о запрете на сильный шум. Этот вариант предполагает денежное взыскание на сумму до трех тысяч рублей, добавил сайт kp.ru.