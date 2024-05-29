Юрист Палюлин: разведение костра на дачном участке может обернуться штрафом
Юрист Антон Палюлин рассказал, за какие нарушения на дачном участке предусмотрена административная ответственность. Слова эксперта опубликовал RuNews24.ru.
Так, штраф можно получить за разведение костра на территории. Огонь должен находиться не ближе чем в 50 метрах от зданий, отметил специалист.
Он также напомнил о запрете на сильный шум. Этот вариант предполагает денежное взыскание на сумму до трех тысяч рублей, добавил сайт kp.ru.
СБУ уличили в попытках вербовки белгородцев с родственниками в Харькове
Почти 20 тысяч человек посетили Беличий парк в Краснознаменске за неделю
Дрезненскую школу № 1 в Орехово-Зуеве отремонтируют к осени
Химкинский лесопарк благоустроят к сентябрю
Гандбольная команда «Чеховские медведи» провела фестиваль для детей с ОВЗ
Причастных к убийству Моторолы бойцов ВСУ уничтожили под Харьковом
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте