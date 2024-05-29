Юрист Палюлин: разведение костра на дачном участке может обернуться штрафом

Юрист Антон Палюлин рассказал, за какие нарушения на дачном участке предусмотрена административная ответственность. Слова эксперта опубликовал RuNews24.ru.

Так, штраф можно получить за разведение костра на территории. Огонь должен находиться не ближе чем в 50 метрах от зданий, отметил специалист.

Он также напомнил о запрете на сильный шум. Этот вариант предполагает денежное взыскание на сумму до трех тысяч рублей, добавил сайт kp.ru.

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