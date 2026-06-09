Юрист Палюлин пояснил, что российское законодательство не содержит прямого запрета на вскрытие упаковки в магазине

Преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин Университета «Синергия» Антон Палюлин в беседе с RT пояснил, что российское законодательство не содержит прямого запрета на вскрытие заводской упаковки в торговом зале до момента оплаты.

По словам эксперта, ключевым фактором является не сам факт вскрытия упаковки, а намерение покупателя. Право собственности на товар переходит к покупателю только после выдачи кассового чека, согласно статьям 223 и 493 Гражданского кодекса Российской Федерации.

«До этого момента продукт принадлежит магазину. Выпить воду и подойти с пустой тарой к кассе для оплаты закон не запрещает, поскольку волеизъявление на приобретение подтверждается фактом передачи денег», — подчеркнул Палюлин.

Он также отметил, что проблемы возникают только в случае, если человек пытается покинуть магазин без оплаты, что квалифицируется как кража.

Внутренние правила супермаркетов, запрещающие вскрытие упаковок, юридической силы закона не имеют.