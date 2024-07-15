Юрист Палюлин напомнил, что квартиру с незаконной перепланировкой будет сложно продать

Многие россияне, делая ремонт, задумываются о перепланировке, однако ее нужно обязательно согласовывать со всеми инстанциями, чтобы не получить проблемы в будущем. Об этом «Свободной прессе» рассказал юрист Антон Палюлин.

По его словам, некоторые владельцы хотят улучшить свои квартиры, но не хотят тратить время на согласование. Однако незаконная перепланировка может привести к невозможности застраховать или заложить квартиру. Также могут возникнуть проблемы и с продажей.

В частности, покупатель может отказаться от сделки, а оценщик — сообщить в БТИ, что приведет к проверке и штрафу, заключил Палюлин.

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