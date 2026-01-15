Юрист Паченкова объяснила, как выселить недобросовестного арендатора из квартиры

Жительница Екатеринбурга столкнулась с проблемой: она сдала квартиру, но арендатор перестал платить и отказался съезжать. Екатерина А. заключила договор на четыре месяца, но получила оплату только за первый. Квитанции за ЖКХ квартирант игнорировал, а когда срок договора истек, отказался съезжать. О ситуации рассказал «ФедералПресс» .

«Постановление суда есть?!!! С ним приходите!!! Без него вопрос не решим!!!» — написал Ермолаев в мессенджере.

В квартире арендатор оставил несколько холодильников и газовых плит, а часть вещей — даже на лестничной клетке.

Юристы посоветовали Екатерине обратиться в суд. Суд принял решение в ее пользу, обязав Ермолаева выселиться. Теперь Екатерина собирается подать иск о взыскании долгов, которые уже достигли 200 тысяч рублей. Однако она не рассчитывает на эти деньги, так как арендатор может объявить себя банкротом.

Юрист Уральской палаты недвижимости Ольга Паченкова рассказала, что эффективность решения таких конфликтов зависит от содержания договора аренды. Чем детальнее прописаны условия, права и обязанности сторон, тем проще разрешить спор. В договоре Екатерины и Ермолаева был допущен ряд недочетов, которые сыграли на руку арендатору.

Например, не был прописан порядок выселения и ответственность за просрочку, Екатерина не воспользовалась правом на залог, не было указано количество жильцов и правила проживания. Главной ошибкой было нежелание проверить арендатора. Перед сдачей квартиры нужно не только запросить оригинал паспорта, но и «пробить» потенциального жильца по базам судов и ФССП.

Выселять квартиранта своими силами нельзя: смена замков, выбрасывание вещей или потасовка будут считаться самоуправством. В таком случае полиция встанет на сторону арендатора, а не арендодателя. Порядок действий при уклонении от оплаты и отказе освободить жилье должен быть следующим:

— Пригласить участкового уполномоченного полиции, который зафиксирует незаконное присутствие жильца в квартире. — Направить арендатору заказным письмом требование освободить помещение и вернуть имущество в конкретный срок. — Подать иск с требованием освободить квартиру, возвратить имущество и взыскать ущерб.