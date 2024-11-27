Юрист Остапенко призвал россиян убирать за питомцами на улицах, чтобы избежать штрафов

Член Ассоциации юристов России Ярослав Остапенко в разговоре с NEWS.ru призвал россиян убирать за питомцами на улицах, чтобы избежать штрафов.

Он также напомнил о необходимости выгуливать животных в специально предназначенных для этого местах и следить за домашними любимцами в лифте.

«Также нужно следить за животными, когда они пересекают дорогу, находятся в лифте, в общих зонах многоквартирных домов, во дворах, на детских или спортивных площадках», — сообщил юрист.

Тем, кто содержит дома потенциально опасных собак, следует помнить, что выгуливать их можно только на поводке и с намордником. Если собака, находясь на передержке, напала на прохожего, ответственность на владельца распространяться не будет, пояснил Остапенко.