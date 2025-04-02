Юрист Оганова: пары часто вступают в брак без полной информации друг о друге

Многие пары принимают решение о браке, не зная о финансовых и личных обязательствах партнера. Об этом заявила юрист Наталья Оганова в беседе с Общественной Службой Новостей.
«Закон разрешает вступать в брак с любым человеком, если он не признан недееспособным. ЗАГС не имеет права запрашивать персональные данные. Поэтому проверка партнера лежит на самих гражданах», — отметила специалист.
Оганова посоветовала заранее обсуждать важные вопросы и заключать брачные договоры. Государство не вправе вмешиваться в личную жизнь без согласия граждан, подчеркнула эксперт. Однако многие стесняются интересоваться прошлым и финансовым положением партнера, хотя это важно для понимания возможных рисков.
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