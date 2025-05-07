Юрист Ноженко: при окладе положена оплата в двойном размере за работу в майские

Юрист Екатерина Ноженко рассказала, кому положена двойная оплата труда за работу в майские праздничные дни. Об этом сообщила радиостанция Sputnik .

По словам эксперта, согласно статье 153 Трудового кодекса РФ, повышенная оплата предусмотрена для всех работников.

«Осуществляется: сдельщикам; работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам; работникам, получающим оклад», — цитирует специалиста "Петербургский дневник".

Ноженко подчеркнула, что размеры соответствующих выплат устанавливаются локальным нормативным актом или трудовым договором. Однако сумма повышения не может быть ниже размера оплаты труда за работу в праздничный день, установленного ТК РФ.