Юрист Никишин отметил, что важную роль в выявлении деструктивного поведения школьников должны играть родители

Негативное влияние на школьников может привести к агрессии и даже вооруженным конфликтам. Юрист Владимир Никишин поделился в беседе с RuNews24.ru соображениями о том, как обезопасить учащихся от деструктивного воздействия.

Он отметил, что учителям необходимо понимать угрозы, риски и признаки вовлеченности обучающегося в деструктивное поведение.

«Мы должны вооружить их инструментарием, чтобы они могли идентифицировать признаки, включить сигнал тревоги, присмотреться к ученику и уже включать механизмы профилактики в случае необходимости», — подчеркнул юрист.

Никишин считает, что передача учителям обязанности по мониторингу социальных сетей учащихся не будет эффективной мерой. Он также отметил, что вовлеченность в деструктивную деятельность может произойти с каждым ребенком, а не только с детьми из неблагополучных семей, написала «ТСН24».

Кроме того, важную роль в выявлении деструктивного поведения должны играть родители. Юрист рассказал, что злоумышленники используют тактику «бомбардировка любовью», чтобы вовлечь школьников в преступную деятельность. Они убеждают жертву в том, что только они ее понимают, а затем ограждают ребенка от общения с родителями и друзьями.