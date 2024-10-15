Юрист Нетреба: власти могут лишить человека жилья в том случае, если оно не находится в собственности

Юрист по ЖКХ Юрий Нетреба прокомментировал случай жителя города Елец, которого выселили из квартиры за антисанитарию и долги по ЖКУ. Об этом написал «Ридус».
По словам эксперта, власти могут лишить человека единственного жилья только тогда, когда оно не находится в собственности. В случае долгов по оплате ЖКУ в квартире, которая приватизирована, выселить не могут.
Если человек разводит в доме антисанитарию, он также может лишиться недвижимости, однако исполнительные органы обязаны подобрать ему альтернативное жилье, пояснил Нетреба.
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