Юрист Нетреба: власти могут лишить человека жилья в том случае, если оно не находится в собственности

Юрист по ЖКХ Юрий Нетреба прокомментировал случай жителя города Елец, которого выселили из квартиры за антисанитарию и долги по ЖКУ. Об этом написал «Ридус» .

По словам эксперта, власти могут лишить человека единственного жилья только тогда, когда оно не находится в собственности. В случае долгов по оплате ЖКУ в квартире, которая приватизирована, выселить не могут.

Если человек разводит в доме антисанитарию, он также может лишиться недвижимости, однако исполнительные органы обязаны подобрать ему альтернативное жилье, пояснил Нетреба.