Юрист Нечаева предупредила об ответственности за забежавшего на соседский участок питомца

Юрист Екатерина Нечаева сообщила «Абзацу» , что хозяина питомца могут привлечь к административной ответственности, если животное зайдет на соседский дачный участок и причинит вред. Первым делом рекомендуется зафиксировать происшествие — снять фото или видео, а затем обратиться в правоохранительные органы.

«Если собака или кошка испортили что-то на участке, нужно обратиться в полицию, чтобы сотрудник органов составил протокол и зафиксировал ущерб. Фотовидеофиксация и свидетельские показания соседей также пригодятся, они станут доказательной базой. В таком случае владелец животного обязан будет заплатить штраф», — пояснила эксперт.

По словам Нечаевой, если сумма причиненного ущерба превысит 5000 рублей, собственник может обратиться в суд и потребовать возмещения убытков. Возможно, понадобятся документы, которые подтверждают стоимость поврежденного имущества, правоустанавливающие бумаги на земельный участок и копии заявлений, направленных в полицию.

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков ранее предостерег владельцев от возможных угроз для здоровья их питомцев на даче. Специалист отметил, что непривитые животные рискуют заразиться серьезными заболеваниями — от паразитарных (гельминты, грибки, паразиты) до вирусных.