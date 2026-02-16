Юрист Нечаева предупредила, что жалобы на работе могут обернуться увольнением

Юрист Екатерина Нечаева в беседе с сайтом «Абзац» обратила внимание на то, что ворчание на рабочем месте может привести к увольнению.

Как отметила специалист, такое поведение может расцениваться как подрыв всей деятельности организации, поскольку скандалы и жалобы отвлекают от работы человека или его коллег, написал URA.RU.

Пока сотрудник жалуется, он не выполняет свои трудовые обязанности, что является нарушением трудовой дисциплины. В случае повторений такого поведения после замечания и выговора может последовать увольнение, заключила Нечаева.