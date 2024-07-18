Юрист Нечаев: отсутствие таблички «газ» на даче грозит штрафом в 15 тысяч рублей

Владельцы дачных участков, использующие в своих домах газ в баллонах, должны вешать на заборе предупреждающую табличку. В противном случае им грозит штраф до 15 тысяч рублей, рассказал юрист Алексей Нечаев, сообщил сайт aif.ru.

По словам специалиста, за отсутствие таблички для юридических лиц размер взыскания может достигать 400 тысяч рублей. Наказание может существенно возрасти, если на даче случится пожар и пострадают люди.

Отмечается, что требование должно соблюдаться, даже если используются баллоны с газом малого объема.

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