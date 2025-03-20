Юрист Митюсова напомнила, что некоторым категориям работников полагается дополнительный отпуск

Юрист Анастасия Митюсова объяснила kp.ru , что в соответствии со статьей 116 ТК РФ некоторым категориям работников полагается дополнительный оплачиваемый отпуск. Его продолжительность зависит от условий труда и должности сотрудника.

По словам эксперта, на такой отпуск имеют право: сотрудники с ненормированным графиком; работники, трудящиеся в условиях повышенной опасности или вредности; специалисты, работающие на Крайнем Севере и приравненных к нему местностях, написал «ФедералПресс».

Для сотрудников с ненормированным рабочим графиком минимальная продолжительность отпуска составляет три рабочих дня. Тем же, кто работает в условиях опасности или вредности, полагается не менее семи дней. При высокой степени вредности по результатам специальной оценки труда работодатель может предоставить более длительный отпуск.

Использовать положенные дни дополнительного отпуска можно после 11 месяцев работы.