Юрист Митин отметил, что видеофиксация сделки при покупке квартиры может повысить ее прозрачность

Видеофиксация сделки при покупке квартиры может повысить ее прозрачность, считает юрист, управляющий партнер компании Юрий Митин. В беседе с «Финансами Mail» он отметил, что съемка может служить дополнительным способом гарантии.

Митин подчеркнул, что помимо видеофиксации необходим еще ряд инструментов, которые будут обеспечивать безопасность сделки. При этом юрист отметил, что съемка не может заменить другие юридические процедуры, написал NEWS.ru.

Ранее юрист Михаил Салкин рассказал, что для избежания внезапной недееспособности продавца квартиры можно провести видеосъемку в момент подписания договора купли-продажи.