Юрист Матюшенков подчеркнул, что ответственность за падение сосулек зависит от статуса здания

С 9 по 15 февраля в России из-за падения снега и льда с крыш погибло девять человек, сообщили в МЧС. В менее трагичных случаях люди получают травмы или страдает их собственность. Кандидат юридических наук, заместитель директора АНО «Центр развития законодательства» Дмитрий Матюшенков рассказал ОТР , что ответственность за падение сосулек зависит от статуса здания.

Если это многоквартирный дом, то отвечает управляющая компания, ТСЖ или ЖСК. За коммерческие здания несут ответственность собственники или фирмы, на балансе которых находится объект. А за государственные здания отвечают ведомства или региональная администрация. Если дом частный, то ответственность лежит на его владельце.

Если снег или лед повредили автомобиль, то ОСАГО в данном случае не действует, так как это не ДТП в классическом понимании. Работает только полис КАСКО при наличии соответствующего риска. До приезда служб нельзя убирать снег, осколки льда, переставлять машину или собирать детали, чтобы не нарушить картину происшествия. Необходимо зафиксировать происшествие, вызвав ГИБДД, если машина двигалась, или полицию, если она стояла на парковке.

Если сосульки или снег с крыши травмировали человека, нужно оценить степень вреда здоровью. Если она выше 30%, вред считается тяжким, и для ответственного лица или компании это может обернуться уголовным делом.

Председатель Союза жилищных организаций Москвы, член Комитета по ЖКХ ТПП РФ, юрист Константин Крохин отметил, что жаловаться на опасные сосульки и скопления снега можно и нужно, даже если они находятся на чужом доме или коммерческом здании. Если довелось увидеть такую картину, а внизу при этом нет ограждения и тех, кто должен убирать, нужно сфотографировать происходящее и направить снимок с указанием адреса в районную диспетчерскую службу. В Москве это можно сделать через портал «Добродел» или сайт мэра Mos.ru. Также есть возможность направить жалобу через федеральный сайт ГИС ЖКХ.