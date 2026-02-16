Юрист Манько предупредил о штрафах за грубые оскорбления в интернете

Административным кодексом установлено: оскорбление — это унижение чести и достоинства в неприличной форме. Об этом напомнил юрист Александр Манько в беседе с «Абзацем» .

Как пояснил специалист, закон не дает четких критериев понятия «приличие», и определять их будет судья, а при необходимости — назначенная им экспертиза.

По словам эксперта, критика законна, но грубые оскорбления могут стать основанием для обращения в прокуратуру и взыскания штрафа до 10 тысяч рублей. Манько уточнил, что необходимо собрать доказательства — записи и скриншоты — и подать заявление. Переписку рекомендуется заверить у нотариуса на случай, если обидчик удалит сообщения, добавили «Известия».