Юрист Лущик указал на недостатки идеи о блокировке до суда интернет-страниц, порочащих честь | 360°

Общество 07 мая 2024, 13:25 Юрист Лущик указал на недостатки идеи о блокировке до суда интернет-страниц, порочащих честь

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Основатель Совета блогеров Валерия Рытвина предложила блокировать до суда интернет-страницы, порочащие честь граждан, так как разбирательства могут длиться годами. В беседе с Общественной Службой Новостей инициативу прокомментировал юрист Любим Лущик.

По его мнению, соответствующая проблема действительно назрела, но идея имеет недостатки.

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«Статья 140 в принципе не содержит исчерпывающего перечня мер, которые могут применять суды. Однако нет уверенности в том, что если мы все конкретизируем и пропишем в этой статье, то суды и судебная практика будут выстраиваться в этом направлении», — пояснил эксперт.

Он также отметил, что могут возникнуть ситуации, при которых инстанция вынесет противоположное решение. Не совсем понятно, кто в таком случае будет нести ответственность за блокировку интернет-ресурса, высказался юрист.