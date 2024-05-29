Юрист Лущик: пострадавшие в ДТП с самокатчиком пешеходы имеют право на компенсацию

Пешеходы, получившие травмы при столкновении с самокатчиком, вправе рассчитывать на компенсационные выплаты. Об этом рассказал юрист Любим Лущик в беседе с сайтом телеканала « Звезда ».

По его словам, после происшествия важно заснять на камеру окружающую обстановку. При получении телесных повреждений стоит вызвать бригаду скорой помощи или обратиться в медицинское учреждение.

«Если виновник остался на месте, то нужно выяснить его фамилию и место проживания. Если виновник скрылся с места наезда, необходимо опросить свидетелей, обменяться с ними телефонами», — добавил эксперт.

Второй вариант, отметил юрист, предполагает обращение в полицию. Правоохранители просмотрят записи с камер видеонаблюдения и займутся поисками.