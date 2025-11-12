Юрист Лукинова объяснила, что закон не ограничивает продажу метеоритов в России

Начальник юридического департамента «ВМТ Консалт» Софья Лукинова рассказала «Известиям», что в российском законодательстве пока не определен правовой статус метеоритов. Однако запрета на торговлю ими нет, поэтому продажа и покупка фрагментов метеоритов не является незаконной.