Юрист Лукинова объяснила, что закон не ограничивает продажу метеоритов в России
Начальник юридического департамента «ВМТ Консалт» Софья Лукинова рассказала «Известиям», что в российском законодательстве пока не определен правовой статус метеоритов. Однако запрета на торговлю ими нет, поэтому продажа и покупка фрагментов метеоритов не является незаконной.
По словам Лукиновой, обнаруженный метеорит подпадает под категорию «даров леса», аналогично грибам, ягодам или лекарственным травам.
«Отсюда следует, что нашедший вправе распоряжаться осколками по своему усмотрению», — сказала специалист.
Ранее в интернете начали появляться объявления о продаже камней, которые пользователи считают фрагментами небесного тела.