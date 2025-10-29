Юрист Лактионова указала на риски при покупке квартиры на вторичном рынке

Покупка квартиры на вторичном рынке, особенно унаследованной, сопряжена с определенными рисками, предупредила в беседе с агентстве «Прайм» руководитель практики частных клиентов юридической фирмы «Митра» Алина Лактионова.

Она подчеркнула, что среди главных рисков — возможность появления «забытого» наследника, который может заявить свои права на собственность, написало Ura.ru.

Лактионова указала, что в случае наличия долгов у наследодателя кредиторы могут попытаться взыскать задолженность за счет приобретенной квартиры. Для снижения рисков она рекомендует заверять сделку у нотариуса и запрашивать у продавца медицинскую справку о его психическом состоянии, что позволит избежать судебных споров о недействительности сделки на основании невменяемости продавца.