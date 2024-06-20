Юрист Квасов рассказал, что коллекторы имеют право звонить не более одного раза в день

Коллекторы могут требовать от должника погашения задолженности любыми законными методами, в том числе звонить и отправлять телеграфные, текстовые и голосовые сообщения. Об этом «Известиям»рассказал юрист компании «Консул» Евгений Квасов.

Что касается звонков, то они могут поступать не чаще одного раза за день.

«Все другие способы взаимодействия, например общение коллектора с родственниками должника, возможны только с письменного согласия последнего», — пояснил специалист.

Во время звонка коллектор обязан представиться, сообщить свои ФИО и название организации. Звонки могут поступать не позднее 22 часов в будние дни.

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