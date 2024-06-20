Юрист Квасов рассказал, что коллекторы имеют право звонить не более одного раза в день

Коллекторы могут требовать от должника погашения задолженности любыми законными методами, в том числе звонить и отправлять телеграфные, текстовые и голосовые сообщения. Об этом «Известиям» рассказал юрист компании «Консул» Евгений Квасов.

Что касается звонков, то они могут поступать не чаще одного раза за день.

«Все другие способы взаимодействия, например общение коллектора с родственниками должника, возможны только с письменного согласия последнего», — пояснил специалист.

Во время звонка коллектор обязан представиться, сообщить свои ФИО и название организации. Звонки могут поступать не позднее 22 часов в будние дни.