Юрист Квасов рассказал, что коллекторы имеют право звонить не более одного раза в день
Коллекторы могут требовать от должника погашения задолженности любыми законными методами, в том числе звонить и отправлять телеграфные, текстовые и голосовые сообщения. Об этом «Известиям»рассказал юрист компании «Консул» Евгений Квасов.
Что касается звонков, то они могут поступать не чаще одного раза за день.
«Все другие способы взаимодействия, например общение коллектора с родственниками должника, возможны только с письменного согласия последнего», — пояснил специалист.
Во время звонка коллектор обязан представиться, сообщить свои ФИО и название организации. Звонки могут поступать не позднее 22 часов в будние дни.