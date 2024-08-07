Юрист Кваша: заявление о неосновательном обогащении поможет вернуть долг, если нет расписки

Юрист Дмитрий Кваша рассказал, как обратно получить деньги, которые должник отказывается отдавать. Отсутствие расписки существенно усложняет процедуру, отметил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Если расписки нет, но деньги переводились на счет, здесь можно отталкиваться от того, что это был ошибочный платеж», — пояснил специалист.

По его словам, необходимо передать в суд заявление о неосновательном обогащении и потребовать вернуть средства. А вот в ситуации с наличкой важно иметь веские доказательства передачи денег.

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