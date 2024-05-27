Юрист Кваша: родственники заемщика могут выкупить долг у банка под 20-30%

Объявление банкротства считается основным способом списания долгов. При этом существуют и другие способы, например, когда родственники заемщика выкупают долг у банка под 20-30%, сообщил юрист по банкротству и финансовому оздоровлению Дмитрий Кваша в беседе со «Звездой».

По словам специалиста, как правило, продаются самые безнадежные долги, которые банкам неинтересны. Такой способ имеет минусы — у заемщика есть просрочки по кредитной истории, которые в дальнейшем могут привести к проблемам с получением кредитов.

Выкуп долго можно осуществить не только через родственников, но и с помощью юридических и иных организаций, отметил Кваша.