Юрист Кваша рассказал, что россияне могут воспользоваться правом на списание практически всех долгов

Управляющий партнер консалтингового бюро Дмитрий Кваша рассказал «Москве 24» , что граждане могут воспользоваться правом на списание практически всех долгов, за исключением отдельных категорий.

Юрист объяснил, что процедура банкротства физических лиц предусмотрена для тех, кто не может исполнять свои обязательства вследствие отсутствия необходимого официального дохода и имущества, кроме единственного жилья. Процедура банкротства позволяет освободиться от долгов, но доступна не чаще одного раза в пять лет.

Существуют категории долгов, которые не подлежат списанию в рамках процедуры банкротства. К ним относятся алименты, долги по субсидиарной ответственности и обязательства, связанные с возмещением вреда, причиненного жизни и здоровью.

Эксперт подчеркнул, что единственное жилье должника не включается в конкурсную массу, если оно не признано чрезмерно роскошным. Процедура банкротства направлена на обеспечение защиты прав граждан и кредиторов, помогая человеку начать новую жизнь без долгового бремени.