Юрист Кваша: банк не имеет права самовольно ухудшать условия договора

Юрист Дмитрий Кваша рассказал, как поступить, если банк в одностороннем порядке ухудшает условия договора. Одностороннее изменение пунктов документа незаконно, отметил эксперт в беседе с сайтом телеканала « Звезда ».

«Действия банка незаконны, потому что договор подписывался двумя сторонами на определенных условиях», — заявил эксперт.

По словам специалиста, в такой ситуации нужно обратиться в службу поддержки банка и потребовать объяснений. Если реакции нет, следует подать жалобу в Центробанк РФ, который контролирует банковскую систему.

Банк России отреагирует на жалобу и даст указания нарушителю. Параллельно можно направить жалобу в прокуратуру или Федеральную антимонопольную службу, добавил Кваша.