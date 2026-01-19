Юрист Курбаков предложил выдавать соцжилье молодым семьям с правом выкупа

Председатель Межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» юрист Иван Курбаков заявил NEWS.ru, что государство должно выдавать молодым семьям социальное жилье с возможностью выкупа через 10–15 лет. Это должно стать приоритетом демографической политики РФ, по его мнению.

Курбаков подчеркнул, что инициатива выдачи жилья молодым семьям имеет экономическое обоснование и является мощным социальным сигналом.

«Необходимо государственное строительство жилья, затем передача его молодым семьям на условиях социального найма с возможностью выкупа через 10–15 лет по льготной цене», — пояснил он.

Юрист отметил, что контроль за качеством строительства также важен, чтобы люди получали надежное и безопасное жилье. Он добавил, что социальный наем, в отличие от льготной ипотеки, становится реальной помощью семьям, поскольку позволяет избежать долгового бремени. Курбаков также указал на пример Белоруссии, где молодые специалисты получают жилье от государства на условиях социального найма.

