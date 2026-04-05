Юрист Крылова дала советы по оформлению личных трат при разводе

При разводе часто возникают споры о разделе имущества, особенно если это добрачная квартира, в которую были вложены значительные средства на ремонт. Директор Юридической компании «ХОРУС» и судебный юрист Светлана Крылова поделилась с RuNews24.ru рекомендациями о том, как правильно оформить личные траты, чтобы защитить свои интересы.

По словам специалиста, при покупке совместного имущества необходимо соблюдать ряд правил. Например, если родители одного из супругов дают деньги на покупку жилья без документов, то после развода имущество будет разделено пополам, независимо от вложенных средств. В этом случае юрист советует оформить деньги как дарение, написала «ТСН24».

Кроме того, любые вложения в добрачную квартиру супруга следует фиксировать документально и сохранять все чеки. Это позволит претендовать на пропорциональную выплату после развода. Также не стоит записывать имущество на родственников или друзей для экономии на налогах, поскольку при разводе второму супругу ничего не достанется.

«Бывает и так, что в приобретение жилья вносятся как деньги, заработанные супругами в браке, так и деньги, вырученные от продажи добрачного имущества одного из супругов, либо полученные по безвозмездной сделке (дар, наследство). В этом случае доля этого супруга увеличивается пропорционально личным вложениям. Однако, если грамотно не зафиксировать личные вложения в совместное приобретение, доказать это в суде будет практически невозможно», — говорит Крылова.