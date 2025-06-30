Юрист Крохин раскритиковал проект новой системы оплаты ЖКУ

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев заявил, что переход с нормативного метода расчета оплаты коммунальных услуг на ежемесячную оплату по факту потребления ускорит и улучшит сбор средств на ремонт дома. Эксперт по проблемам ЖКХ и юрист Константин Крохин прокомментировал эту инициативу в беседе с «Ридусом» .

Крохин отметил, что возможность начисления платы по нормативу была предоставлена именно для упрощения работы управляющих организаций и поставщиков, так как их представителям не всегда удается попасть в частные квартиры.

Специалист также добавил, что переход на начисление по фактическому потреблению не будет эффективен, поскольку коммунальщики несут значительные расходы на оказание некоторых услуг, даже когда жильцы ими не пользуются. Например, подготовка к отопительному сезону происходит летом, когда отопление отключено.

«Об этом говорит, в том числе, и практика крупных городов, таких как Москва, которые всегда начисляли не по факту, а по сути, по нормативу. Только норматив рассчитывался, исходя из данных прошлого месяца. <…> Авторы этой инициативы вообще не понимают, как происходят расчеты с потребителями ЖКУ. Деньги будут просто разбазарены при таком подходе», — подчеркнул Крохин.

Члены комитета по строительству и ЖКХ готовят законопроект, который изменит правила расчета оплаты за услуги ЖКХ для содержания общего имущества в многоквартирных домах. Согласно проекту, нормативный метод расчета при наличии общедомовых приборов учета будет заменен на ежемесячную оплату по факту потребления.